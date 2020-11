Radiosei, Abbate: «Lulic freme, i medici vogliono aspettare un altro mese»

Le dichiarazioni del giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate a Radiosei

Nel corso della trasmissione radiofonica ‘Non mollare mai” in onda sui 98.100 di Radiosei, è intervenuto il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate che ha fatto il punto della situazione in casa Lazio. Riportiamo la dichiarazione relativa al probabile ritorno in campo di Senad Lulic, che dovrebbe essere pronto dopo la sosta.

«Per quanto riguarda il capitano, i medici vorrebbero aspettare almeno un altro mese prima di riconsegnarlo ad Inzaghi, mentre il giocatore morde il freno e vorrebbe già tornare a disposizione contro il Crotone alla prima di campionato dopo la sosta delle nazionali. Credo che si opterà per una via di mezzo, con buon senso».