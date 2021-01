RadioRadio, Focolari: «Musacchio riserva della riserva, un disastro». Cericola: «Arriva a zero come Reina»

Il dibattito di RadioRadio sul nuovo acquisto della Lazio Musacchio

Nel primo pomeriggio ecco il dibattito di RadioRadio sul nuovo acquisto della Lazio Musacchio. Ecco le parole di Melli, Vocalelli, Focolari.

«La Lazio nella migliore delle ipotesi prende un punto interrogativo, mentre la Roma prende giocatori importanti. La Lazio è recidiva», ha evidenziato Franco Melli.

Critico Furio Focolari: «Al Villarreal ha lasciato un buon segno, negli ultimi tre anni è stato disastroso, gli allenatori del Milan non lo hanno mai visto. Paragonarlo a Luiz Felipe è di cattivo gusto. Io non capisco perchè non abbiano preso Sokratis. Musacchio al Milan non giocava mai, ha fatto sempre la riserva della riserva, addirittura è stato adattato da centrale il giovane Kalulu che era un terzino. E’ un giocatore pronto? Ma cosa stiamo dicendo?!».

Paolo Cericola ha proseguito: «Come Reina, il giocatore viene liberato a zero, la Lazio non spenderà un euro. Inzaghi ci ha parlato ieri, da quanto mi risulta, il meglio per Inzaghi sarebbe stato Izzo, poi Maksimovic ma il Napoli voleva 5 milioni».