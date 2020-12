RadioRadio, Agresti: «BVB ha voglia di rivalsa ed è più forte, ma credo nell’impresa della Lazio»

Il dibattito di RadioRadio: le parole di Agresti su BVB-Lazio

Ai microfoni di RadioRadioLoSport è stata presentata la gara di Champions tra Borussia Dortmund e Lazio, valevole per la quinta giornata del Gruppo F. Ecco le parole di Stefano Agresti.

«Penso che la Lazio possa fare molto bene, si gioca in campo neutro. Il Borussia ha un pubblico pazzesco, così si riequilibra un po’ la partita, per carità come succede tutte le partite. Ce l’ha fatta all’andata, ma mi aspetto un BVB più con la testa sulla partita, credo ci sia una gran voglia di rivalsa. Loro nell’ultima giornata hanno perso contro il Colonia che non aveva mai vinto in Bundesliga, quindi la concentrazione sarà fondamentale. Non è gara alla pari – perchè per me il Borussia è più forte – ma la Lazio se la gioca e non mi stupirei se ne uscisse con un risultato positivo. Sarei sorpreso dall’assenza di Lazzari, stiamo a vedere».