Rabiot: «Il nostro primo tempo è stata una vergogna»

Rabiot, il centrocampista francese commenta a caldo la sconfitta contro la Lazio usando parole forti sulla prestazione dei bianconeri

MEGLIO NEL SECONDO TEMPO – «Siamo entrati troppo molli nel primo tempo, non abbiamo vinto un duello perdendo tutti i palloni. Meglio nel secondo tempo, ma non era difficile perché il primo è stata una vergogna. Non so come spiegarlo. Dopo aver preso il gol abbiamo avuto una reazione, nella ripresa abbiamo creato occasioni ma non è bastato».