Lazio, Giudice Sportivo: terza sanzione per Vecino. La società capitolina comunica la decisione del Giudice Sportivo tramite i suoi canali

La Lazio comunica sui suoi canali la decisione del Giudice Sportivo su Vecino. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La 23ª giornata di Serie A TIM è ormai in archivio con la Lazio che, dopo la vittoria contro la Salernitana, lunedì affronterà in casa la Sampdoria. A seguito dei verdetti sportivi maturati nel match contro i granata, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni. Terza sanzione stagionale per Matias Vecino»