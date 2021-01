Tutti gli amanti dei casinò sono spesso e volentieri attratti da quella che potrebbe essere definita in qualche modo la “regina del tavolo verde”, ovvero la Roulette.

In molti hanno tentato la fortuna, ma non sempre in molti hanno potuto godere di una vincita considerevole e, anzi, spesso e volentieri la maggior parte delle persone si è ritrovata con un portafoglio un po’ più leggero all’uscita, rispetto che al momento in cui hanno varcato, speranzosi, la porta di un determinato casinò.

È sempre bene sottolineare che ognuno dovrebbe applicare alla propria condizione economica e alla disponibilità momentanea la strategia che ritiene più opportuna e che non sempre, pur applicando con metodo la strategia che si decide di seguire, si potrà vincere a tutti gli effetti la somma di denaro che ci si era prefissati prima di accomodarsi davanti alla Roulette.

Allora, quali sono le migliori strategie per vincere alla Roulette? Andiamo a scoprire assieme alcuni consigli che potrebbero tornarvi davvero molto utili.

La strategia Martingale

Tra i vari sistemi per riuscire a vincere del denaro alla Roulette, c’è ad esempio la strategia Martingale. Si tratta di fatto di un sistema particolarmente adatto per tutti quei giocatori che per la prima volta si approcciano al interessantissimo mondo della Roulette. In pratica dovrete seguire uno schema abbastanza semplice, ovvero, raddoppiare la scommessa successiva a quella che purtroppo non è andata a buon fine. In questo modo avrete la possibilità più che concreta di recuperare quanto perso in precedenza. Dovrete comunque farvi bene i conti e cercare di limitare in qualche modo le eventuali perdite. È pur vero che statisticamente prima o poi riuscirete a vincere, ma dovrete considerare con attenzione se sia o no il momento giusto per ritirarsi.

La strategia proposta da D’Alembert

La strategia invece che viene proposta da D’Alembert, che in quanto matematico ha avuto modo durante tutta la sua vita di osservare e calcolare con attenzione le probabilità dell’uscita dei numeri della Roulette, propone di aumentare via via, in maniera progressiva, il valore della puntata, ogni volta che avrete subito una perdita. Al contrario invece, quando la vostra puntata andrà a buon fine, dovrete cercare di diminuire la somma che andrete a puntare per la prossima giocata. Considerando che si tratterà comunque di fare un bilancio tra le scommesse vinte e perse, avrete modo di affinare questa strategia con l’andare del tempo.

La strategia di Paroli e la formula aggressiva

Interessante anche quest’ultima strategia, che prevede un tipo di giocata davvero molto aggressiva. Solitamente si può adottare questo tipo di puntata soltanto se si ha occasione di vincere la prima scommessa piazzata. A seconda della cifra che si è appena riusciti a vincere, bisognerà rigiocare il valore vinto, raddoppiando ogni volta. Naturalmente dovreste scegliere un limite massimo di giocate che andrete a fare, ben prima dell’inizio della vostra partita. Altrimenti, senza una tattica ben precisa in partenza, potreste rischiare di perdere tutto ciò che sarete andati a guadagnarvi tanto faticosamente.