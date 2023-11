Quali sono i club più seguiti su Facebook? La classica dei follower, la Lazio…

Dalla prima alla ventesima posizione, ecco la classifica delle squadre con più seguaci sul noto social media Facebook, stupisce la Lazio

Ormai non ci sono più dubbi, nel calcio moderno (volente o nolente) i profili social rappresentano un aspetto fondamentale nel mondo del calcio. Dalle informazioni per i tifosi alle operazioni di marketing, ogni squadra gestisce come meglio crede la propria interfaccia virtuale. Dopo aver analizzato nella giornata di ieri i seguaci su Instagram del campionato nostrano, vediamo oggi il numero di “mi piace” (alcune squadre non palesano l’ammontare dei follower) sulle pagine Facebook della Serie A. Anche in questo caso la Lazio conquista quota un milione.

Juventus 41 milioni di mi piace;

Inter 31 milioni di mi piace;

Milan 27 milioni di mi piace;

Roma 9,9 milioni di mi piace;

Napoli 4,9 milioni di mi piace;

Fiorentina 2 milione di mi piace;

Lazio 1 milione di mi piace;

Bologna 993.800 mila mi piace;

Atalanta 500mila mi piace;

Torino 497.550 mila mi piace;

Udinese 486.800 mila mi piace;

Cagliari 423.300 mila mi piace;

Genoa 395.600 mila mi piace;

Sassuolo 258.600mila mi piace;

Monza 282mila mi piace;

Verona 243mila mi piace;

Salernitana 150.300mila mi piace;

Empoli 145.100mila mi piace;

Lecce 113mila mi piace;

Frosinone 66.300mila mi piace.

