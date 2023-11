Quali squadre di Serie A hanno più follower sui social? La classifica, sorpresa Lazio

Ecco la classifica delle squadre di Serie A più seguite sui social, sorpresa Lazio che supera il milione di follower su Instagram

Qual è il club di Serie A più seguito sui social? Al giorno d’oggi i nuovi media sono diventati un veicolo di informazione (e non solo) di fondamentale importanza per il mondo intero. Non fa eccezione quello del calcio con sempre più squadre intenzionate ad investire sulle proprie pagine digitali. Dando uno sguardo al solo Instagram ecco la classifica delle compagini del nostro campionato con più follower, ovvero seguaci. A sorpresa (complice l’accesso in Champions) la Lazio sale in sesta e supera il milione.

Juventus 59,8 milioni di followers;

Milan 15,3 milioni di followers;

Inter 10,8 milioni di followers;

Roma 7 milioni di followers;

Napoli 4,7 milioni di followers;

Lazio 1,1 milione di followers;

Fiorentina 1,1 milione di followers;

Atalanta 627mila followers;

Cagliari 452mila followers;

Torino 419mila followers;

Sassuolo 283mila followers;

Udinese 275mila followers;

Bologna 292mila followers;

Monza 282mila followers;

Verona 243mila followers;

Empoli 205mila followers;

Lecce 203mila followers;

Salernitana 235mila followers;

Frosinone 108mila followers.