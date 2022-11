Qatar 2022, Lukaku salterà le prime due partite: punta la Croazia

Lukaku non ci sarà per le prime due sfide della fase a gironi del Mondiale e il Belgio punta a riaverlo a disposizione con la Croazia

Ci siamo l’attesa è finita, questo pomeriggio prenderà il via Qatar 2022, che dovrà per il momento fare a meno di un possibile protagonista ovvero Lukaku. L’attaccante belga salterà infatti le prime due partite della fase a gironi.

L’obiettivo per il Belgio è quello di avere a disposizione il giocatore per il match decisivo per il primato contro la Croazia.