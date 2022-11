Qatar 2022, Eriksson: «Vedo bene il Portogallo»

L’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson ha detto la sua su questi Mondiali in Qatar, soffermandosi poi anche sulla questione Ronaldo

L’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson ha detto la sua su questi Mondiali in Qatar, soffermandosi poi anche sulla questione Ronaldo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sapo24.pt

QATAR 2022 – «Ci sono tante squadre forti, come il Brasile, che secondo me resta tra le favorite per la vittoria. E poi Argentina, Francia, Inghilterra. Ma anche il Portogallo è abbastanza forte. Ha una squadra giovane con calciatori esperti, come Cristiano Ronaldo e Pepe, che possono fare la differenza. Ripetere il 2016? Chi ha un gruppo di lavoro come quello del Portogallo può vincere, questo è ovvio. E se è un gruppo che trasmette fiducia, diventa ancora più forte. Ma le gare di Coppa del Mondo sono diverse da quelle delle altre competizioni. Basta una partita positiva in meno per far cadere il castello. Bisogna essere fiduciosi, ma anche prudenti».

CR7 – «Cristiano è sempre sembrato una persona con le idee chiare, con una mentalità molto forte. Non credo che tutto quello che è successo possa influenzarlo mentalmente. Un altro discorso è la questione fisica, ha giocato meno del previsto e in questo momento potrebbe non essere al top. se non giochi, non puoi restare. Un calciatore di questo livello pone sempre tanti interrogativi se non gioca».