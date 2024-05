Pruzzo: «La Lazio avrà tre partite complicate da qui alla fine, ecco perché». Le parole dell’ex attaccante italiano

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo ha parlato del finale di stagione della Lazio. I biancocelesti dovranno affrontare Empoli, Inter e Sassuolo nelle ultime tre partite di campionato. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Se qualcuno non accetta o non è nelle condizioni di continuare può trovare una soluzione prima del tempo. Il calendario della Lazio non è facile con due che si giocano la salvezza e l’Inter che non vorrà fare brutte figure».