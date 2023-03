Pruzzo: «La Lazio potrebbe avere questo vantaggio nel derby»

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato in vista del derby di domani contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Roberto Pruzzo è intervenuto a Radio Radio Mattino alla vigilia di Lazio-Roma. Le sue parole:

«Nel derby un episodio può cambiare la partita come accaduto in quello d’andata quando il brasiliano ha regalato il gol alla Lazio. La Lazio con il tridente leggero può essere un fattore. Smalling preferisce avere un attaccante di ruolo da marcare. La Lazio avrà più centrocampisti rispetto alla Roma e se non ci sarà Matic, la Roma perderà un punto di riferimento».