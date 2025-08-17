 Provstgaard Lazio, carico sui social in vista della partita
Provstgaard Lazio, carico sui social in vista della prossima partita: «Pronti per la nuova stagione. Avanti Lazio!»

Provstgaard

Provstgaard Lazio, le parole del giocatore biancoceleste in vista del prossimo campionato di Serie A: le ultime

Con il giro di amichevoli ormai concluso, la Lazio si prepara al debutto in Serie A, che vedrà la squadra di Maurizio Sarri affrontare il Como in trasferta. Tra i protagonisti attesi dal primo minuto c’è Oliver Provstgaard, centrale danese che si candida a titolare a causa della squalifica di Romagni e delle assenze per infortunio di Patric e Gigot.

Provstgaard ha voluto condividere con i tifosi la sua carica sui social, pubblicando un post su Instagram in cui ha scritto: «Pronti per la nuova stagione. Avanti Lazio!». Il messaggio, semplice ma chiaro, testimonia entusiasmo e determinazione per l’inizio del campionato, nonché la volontà di entrare subito in sintonia con il gruppo.

La difesa biancoceleste, priva di alcuni titolari, farà affidamento su Provstgaard e Gila per garantire solidità e organizzazione. Il giovane danese, arrivato recentemente in squadra, avrà l’opportunità di mettersi in mostra e di dimostrare il proprio valore in un ruolo cruciale, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni punto sarà prezioso.

L’esordio di domenica rappresenta quindi un momento importante sia per la squadra che per il giocatore. La Lazio punta a partire con il piede giusto, e Provstgaard sembra pronto a rispondere presente, mostrando carattere e adattabilità in una difesa rinnovata. Il suo entusiasmo, condiviso con i tifosi tramite i social, contribuisce a creare un clima positivo attorno alla squadra, fondamentale per affrontare le sfide di un campionato lungo e competitivo.

In attesa del fischio d’inizio, la squadra di Sarri continua la preparazione con grande attenzione, concentrandosi su tattica, organizzazione e coesione tra i reparti. L’inserimento di Provstgaard nella linea difensiva sarà uno dei temi più seguiti dai tifosi, desiderosi di vedere il giovane centrale danese in campo e pronto a sostenere la Lazio verso i primi obiettivi stagionali.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un post condiviso da Oliver Provstgaard Nielsen (@oliverpn)

