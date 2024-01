Provedel a Sky: «Il derby può darci qualcosa in più. Venti giorni fa ci criticavano, ora...»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match con il Lecce: le dichiarazioni

Ivan Provedel ha parlato a Sky Sport prima di Lazio-Lecce.

LE PAROLE – «Il derby è stata una gara che può aver tolto tanto dal punto di vista nervoso, ma per quanto fatto in campo può restituire di più. Dobbiamo recuperare terreno in classifica, sfruttando gare come il derby dicendo che ci hanno dato di più. Protagonisti? Tutti ne eravamo consapevoli, siamo gli stessi di venti giorni fa, quando ci riempivano di critiche perché non arrivavano risultati. Ora invece sono arrivati, ma non ci cambia, quello che stiamo seminando lo stiamo raccogliendo. Noi siamo sempre stati tranquilli».