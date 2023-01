Provedel: «Peccato per il gol subito, dovevamo concretizzare...»

Provedel, il portiere della Lazio commenta a caldo il pareggio contro la Fiorentina e lo fa ai microfoni di Lazio Style Channel

Al termine della partita pareggiata contro la Fiorentina, ha parlato Provedel il quale ai microfoni di Lazio Style Channel analizza cosi il match contro i toscani

PAROLE – «La Fiorentina è una squadra forte, ha fatto una bella partita, è una squadra che ha molti punti in meno per quello che esprime, peccato non aver concretizzato qualche occasione per portare la vittoria a casa.»

«L’hanno giocata a viso aperto, per me è importante la solidità dimostrata, cerco di fare sempre il mio meglio delle volte ci sono riuscito delle volte no, il percorso è di crescita. La Fiorentina pressava a uomo e giocavano alti, per noi che giochiamo palla a terra il lavoro si è fatto più difficile per cercare di evitare i rischi, potevamo gestire qualche pallone, loro sono stati bravi.»

«Dobbiamo fare ancora meglio, per me la prestazione è positiva e la Fiorentina è stato un avversario molto difficile. Cambi? Io penso che gli ingressi siano stati positivi ma non dipende da chi entra, ma dallo spirito del collettivo. Mi dispiace non aver parato il gol»