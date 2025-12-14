 Provedel assoluto protagonista con la sua Lazio! La situazione
Connect with us

News

Provedel assoluto protagonista con la sua Lazio! La situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste

Published

38 minuti ago

on

By

Provedel
As Roma 31/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Ivan Provedel

Provedel assoluto protagonista con la sua Lazio in quel di Parma. Ecco il punto sui biancocelesti

La vittoria della Lazio al Tardini contro il Parma nasce da un nome su tutti: Provedel. In una serata complicatissima, segnata dalla doppia inferiorità numerica dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic, il portiere biancoceleste si è preso la scena diventando il vero garante del successo della squadra di Maurizio Sarri. Prima ancora del gol decisivo di Noslin, è infatti Provedel a tenere in piedi la Lazio con un intervento determinante che cambia l’inerzia della partita.

Dopo l’1-1 casalingo contro il Bologna, la Lazio aveva bisogno di una risposta forte, soprattutto in trasferta. Al Tardini arriva una vittoria pesantissima per la classifica, ma soprattutto per il morale, e gran parte del merito va attribuito proprio a Provedel, lucido, reattivo e sempre puntuale nelle letture. Quando il Parma prova ad approfittare della superiorità numerica, il numero uno laziale risponde presente, trasmettendo sicurezza a tutta la linea difensiva.

Non è un caso se Provedel è stato premiato con voti altissimi da tutti i principali quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport gli assegna 7.5, La Repubblica conferma lo stesso giudizio, mentre Il Messaggero si spinge fino all’8, riconoscendo al portiere un ruolo decisivo nell’economia della gara. Anche La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera sottolineano la sua affidabilità con un solido 7 in pagella.

Accanto a Provedel, buone anche le prove di Pellegrini, Romagnoli e Cataldi, ma è il portiere a rappresentare il vero simbolo della serata. La sua parata nel momento più delicato del match vale quanto un gol e permette alla Lazio di restare in partita fino all’acuto finale di Noslin.

La vittoria di Parma racconta una Lazio capace di soffrire, ma soprattutto racconta un leader silenzioso tra i pali. Provedel non si limita a difendere la porta: la protegge, la guida e la rende inviolabile quando conta davvero.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.