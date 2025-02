Provedel Lazio, ora servono risposte. Dati in calo per il portiere: quel numero sulle reti subite è un problema

Provedel Lazio, adesso servono risposte da parte dell’estremo difensore. Dati in calo per il portiere: le sue statistiche

Sul Corriere della Sera, in vista del match tra Lazio e Monza in programma oggi, si parla di Ivan Provedel e dei suoi numeri non certamente positivi fino a questo punto della stagione.

IL DATO – «Nelle ultime 8 partite disputate Ivan Provedel ha mantenuto la porta inviolata solo contro il Verona: in tutto il portiere ha incassato ben 14 reti. Nelle prime 23 gare del campionato Provedel ha mantenuto la porta inviolata in appena 5 occasioni. Perfino nella sua ultima stagione allo Spezia era a quota 5 dopo 23 giornate».