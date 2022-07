Provedel Lazio, lo Spezia cerca il sostituto: occhi in Bulgaria

Calciomercato Lazio: prima di cedere Provedel, lo Spezia cerca il sostituto del portiere e il nome nuovo arriva dalla Bulgaria

Prima di cedere Ivan Provedel alla Lazio, lo Spezia vuole assicurarsi un degno sostituto per non trovarsi scoperto in quel ruolo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nome nuovo sarebbe quello di Ivan Andonov, giovane classe 2003 che ha giocato lo scorso anno nella Fiorentina ma che il club viola non ha riscattato, restituendolo così di fatto al Levski Sofia.