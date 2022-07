Provedel Lazio, i biancocelesti attendono che lo Spezia chiuda per Dragowski: la situazione

Calciomercato Lazio: per portare a Roma Provedel, i biancocelesti dovranno attendere che lo Spezia chiuda per Dragowski

Passai avanti importanti per lo sbarco di Ivan Provedel alla Lazio. I biancocelesti sono arrivati a offrire 2,5 milioni allo Spezia per il portiere, ma bisognerà attendere che i liguri si assicurino il suo sostituto.

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il club bianconero è in trattative con la Fiorentina per Dragowski. Se l’affare dovesse andare a buon fine, Provedel sarà ceduto alla Lazio. In caso contrario, invece, lo Spezia potrebbe anche trattenere il portiere.