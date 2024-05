Provedel Lazio, il RETROSCENA lascia di stucco! SCOPPIA il caso, messaggio a Tudor del portiere

Provedel-Lazio, spunta il clamoroso retroscena: il portiere infastidito dal mancato ritorno tra i titolari. Vuole l’Europeo

Come riferito da Il Messaggero, in casa Lazio è scoppiato un piccolo caso legato a Ivan Provedel. Il portiere, ormai completamente ristabilitosi dall’infortunio subito contro l’Udinese, sta vivendo con grande insofferenza il fatto di non essere ancora tornato tra i titolari.

Provedel ha avuto un dialogo con Tudor che sta meditando se rilanciarlo dal primo minuto contro Inter e Sassuolo: l’obietto dell’italiano è cercare di strappare la convocazione come terzo portiere per i prossimi Europei.