Provedel Lazio, tutto si lega a Dragowski: la situazione

L’arrivo di Provedel alla Lazio è legato a quello di Dragowski allo Spezia. Ma qual è la situazione di quest’intreccio?

L’arrivo di Provedel alla Lazio è legato a quello di Dragowski allo Spezia. Ma qual è la situazione di quest’intreccio?

Come raccontato dal Corriere dello Sport, domenica sera pareva esser tutto fatto, con l’incontro a Formello con il procuratore dell’estremo difensore. Invece la telenovela va avanti, perché i liguri vorrebbero prima chiudere per il sostituto. Andrebbe però convinto il polacco, che puntava a liberarsi a zero. Filtrerebbe ottimismo, ma la Lazio non sarebbe disposta da aspettare all’infinito. Sportiello e Neto le alternative. Occhio anche a Meret, in scadenza nel 2023 e su cui il Napoli potrebbe non puntare.