Provedel Lazio, rottura in vista: panchina fissa e addio vicino. Ecco le offerte

Provedel Lazio, rottura imminente: dopo il sorpasso di Mandas, il futuro del portiere è incerto e le offerte iniziano a farsi concrete.

Ivan Provedel non è più il titolare della Lazio: Mandas lo ha superato nelle gerarchie e, con l’estate alle porte, il portiere friulano valuta l’addio. Vuole giocare, rilanciarsi, e sa di non rientrare più pienamente nel progetto biancoceleste. Secondo alcune indiscrezioni, la società sta valutando il peso del suo ingaggio (3,7 milioni lordi) e con le nuove regole UEFA sul tetto salariale è pronta ad ascoltare le offerte sul mercato: Torino, Como e Udinese si sono già fatte avanti.

La Lazio lo valuta circa 7 milioni, ma la cifra è trattabile. In caso di partenza, il club dovrà decidere se affiancare a Mandas un secondo d’esperienza o puntare su un giovane Under-22 per non occupare slot in lista UEFA. Al momento, le soluzioni interne (Furlanetto e Renzetti) sembrano in secondo piano. La porta è di Mandas, ma il rebus sul suo vice è appena iniziato.