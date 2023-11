Provedel e l’aneddoto dei capelli persi: «Tutta colpa di…»

Addirittura 100 sono i capelli persi da Ivan Provedel, svelato il simpatico aneddoto che ha come protagonista il portiere della Lazio

Problemi di calvizie per Ivan Provedel? Assolutamente no, ma il portiere ha avuto modo di ironizzare sulla possibile caduta di addirittura cento dei suoi capelli. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, durante il recente incontro tra Sassuolo e Lazio il portiere avrebbe confessato appunto al guardalinee Bottegoni di aver “perso 100 capelli” a causa di una sua decisione.

In modo particolare il fischio di Bottegoni (si profilava la possibilità di un tocco di mani fuori dall’area) era stato smentito dal VAR gestito da Di Paolo, che aveva segnalato invece la bontà dell’azione del portiere Un piccolo gesto che dimostra ancora una volta tutta l’affabilità (e l’ironia) della retroguardia capitolina.