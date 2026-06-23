Calciomercato
Mercato Lazio, novità clamorosa! Ratkov verso l’addio al club biancoceleste
Mercato Lazio, la sessione estiva regala imprevedibilità! Petar Ratkov potrebbe fare i bagagli e salutare il club
Le strategie per il futuro delle formazioni italiane entrano nel vivo in una sessione estiva caldissima. In casa Lazio, le manovre di potenziamento si scontrano con la ferrea necessità di mantenere un bilancio in perfetto equilibrio. La gestione interna deve infatti fare i conti con un mercato a saldo zero, in cui ogni innesto necessita di una corrispondente uscita. In questo scenario così rigido, la permanenza nella Capitale di alcuni elementi arrivati da poco tempo comincia a vacillare in modo del tutto inaspettato.
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Il giornalista Nicolò Schira lancia la news su Petar Ratkov
Secondo quanto svelato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’avventura romana del centravanti serbo potrebbe clamorosamente interrompersi prima del previsto. L’indiscrezione ha subito acceso i riflettere intorno al centravanti classe 2003! Sebbene il ragazzo rappresenti un investimento a lungo termine per il club capitolino, le dinamiche finanziare e le valutazioni tecniche potrebbero spingere la società a privarsi di Petar Ratkov qualora si presentasse una proposta congrua a non generare minusvalenze.
Le difficoltà di Petar Ratkov nel modulo biancoceleste
La prima parte di esperienza in Italia non è stata memorabile, considerando le appena 8 presenze complessive accumulate dal momento del suo sbarco nella penisola. L’attaccante ha faticato a ritagliarsi uno spazio importante nel reparto offensivo, rimanendo spesso confinato in panchina. Una situazione complessa che spinge la dirigenza a fare ampie riflessioni: trattenere Petar Ratkov rischiando di deprezzarlo ulteriormente o cercare subito una sistemazione, magari attraverso una formula che garantisca un minutaggio costante sul campo? Seguiranno aggiornamenti!
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