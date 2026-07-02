Provedel Inter, colpo di scena! Affare fatto con la Lazio: operazione chiusa per 3 milioni

Provedel Inter, accordo lampo e svolta improvvisa! Operazione definita con la Lazio per 3 milioni di euro

Il calciomercato della Lazio registra un colpo di scena che ribalta completamente gli scenari delle ultime ore. Dopo una giornata trascorsa sotto il segno dell’incertezza e dello stallo, arriva la notizia che scuote l’intero ambiente biancoceleste. Come rivelato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, la trattativa per il trasferimento di Ivan Provedel all’Inter si è sbloccata improvvisamente, portando alla tanto attesa fumata bianca. Quella che fino a questa mattina appariva come una situazione in fase di stallo definitivo si è trasformata, in modo sorprendente, in un’operazione conclusa!

Ultimissime Lazio LIVE: possibili rinnovi di Cataldi e Rovella! Nome nuovo per la porta

La chiusura dell’affare tra Lazio e Inter

Nonostante le resistenze iniziali della presidenza, che aveva respinto le prime proposte per mantenere alta la valutazione del cartellino, il pressing costante della dirigenza interista ha sortito gli effetti sperati. L’accordo finale è stato raggiunto sulla base di 3 milioni di euro, una cifra che permette al sodalizio capitolino di monetizzare dalla cessione dell’estremo difensore, il quale era diventato uno degli obiettivi principali per il rafforzamento della rosa nerazzurra. Il passaggio del portiere alla corte del club milanese segna una svolta significativa nelle strategie di mercato di entrambe le società, chiudendo una delle telenovele più seguite dell’estate.

Ivan Provedel lascia Roma dopo anni di battaglie

Ivan Provedel, protagonista di stagioni intense con la casacca biancoceleste, si appresta ora a iniziare una nuova avventura professionale. La sua partenza rappresenta una scelta strategica importante per la Lazio, che ora dovrà riorganizzare il proprio pacchetto arretrato sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. L’Inter, dal canto suo, si assicura un elemento di comprovata esperienza e affidabilità, capace di portare il suo contributo in un organico pronto a competere su più fronti. L’ufficialità della chiusura dell’affare apre ora la strada a nuovi possibili movimenti in entrata per i laziali, chiamati a colmare il vuoto lasciato dalla partenza del giocatore. La fumata bianca, arrivata dopo momenti di tensione, conferma ancora una volta l’imprevedibilità del calcio di mercato, capace di cambiare direzione proprio quando le possibilità di successo sembravano ridotte al minimo!