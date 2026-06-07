Provedel sempre più vicino all’Inter: affare in dirittura d’arrivo per il portiere della Lazio

Ivan Provedel ad un passo dall’accordo con l’Inter per il trasferimento: trattative in corso con la Lazio per l’estremo difensore

L’Inter è pronta a rinforzare la porta con l’arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, nelle prossime giornate sono previste trattative dirette tra i club per definire il trasferimento del portiere. L’accordo di principio tra l’ex estremo difensore dello Spezia e l’Inter prevede un contratto fino al 2028, con un’opzione per il 2029, a testimonianza della volontà del club nerazzurro di assicurarsi un estremo difensore affidabile per il futuro.

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Quale sarebbe il ruolo di Provedel con i nerazzurri

L’arrivo di Provedel rappresenterebbe una scelta strategica per l’Inter, che punta a consolidare la porta e garantire continuità a lungo termine. Il portiere, reduce da esperienze importanti con la Lazio, porta con sé esperienza e sicurezza, elementi chiave per un club che punta a competere su più fronti nella prossima stagione e avrà bisogno di un vice a Joseph Martinez qualora non dovesse performare quanto ci si attende.

Le prospettive del portiere e i dettagli di mercato

L’inserimento di Provedel nell’Inter completerebbe il reparto portieri e consentirebbe al club di pianificare con maggiore sicurezza il futuro, sia in Serie A sia in Champions League. Le trattative con la Lazio sono già in fase avanzata e l’accordo di principio con il giocatore lascia intendere che l’operazione possa essere chiusa rapidamente. Per questa ragione sarà opportuno per i biancocelesti valutare eventuali opzioni per sostituire eventualmente il suo estremo difensore prima che le alternative migliori vengano tutte occupate.