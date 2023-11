Provedel indica la via: «Così possiamo fermare Gimenez». Le parole del portiere intervenuto in conferenza stampa

Anche il portiere, Ivan Provedel, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Feyenoord. Ecco le sue parole.

GIMENEZ – «Noi studiamo gli avversari, sappiamo cosa fare e lo sapevamo anche all’andata dove non siamo entrati in con lo giusto spirito per quella gara. Domani la cosa più importante sarà l’atteggiamento. in campo ci saranno tanti duelli ed episodi che faranno la differenza. Penso sia più un discorso di testa che di studio».

