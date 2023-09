Provedel, il portiere predestinato al gol: il nuovo video della Lazio che celebra il biancoceleste. Una telecronaca atipica della rete

L ‘ultimo video pubblicato dalla Lazio sui social, per celebrare, ancora una volta, la rete di Provedel all’Atlético Madrid. La società propone una versione diversa e che unisce insieme due degli sport più seguiti in Italia: il calcio e la Formula 1. A raccontare, questa volta, la storica rete del portiere laziale, non è un esperto di calcio, ma Carlo Vanzini che da anni è diventato la voce di riferimento della F1.

