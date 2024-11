Provedel, il legale della ex fidanzata denunciata risponde alla denuncia del portiere con una nota ufficiale

Provedel, il legale della ex fidanzata del portiere smentisce le accuse del giocatore rilasciando una dura nota a riguardo

Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio ritorna in campo domenica sera contro il Bologna in casa, e vedrà protagonista anche Provedel. Il portiere però in attesa della partita contro la formazione emiliana, deve vincere la sfida più importante che purtroppo vede coinvolti molti italiani ossia il conflitto contro la sua ex compagna. La dinamica in questione riguarda la doverosa e giusta frequentazione del portiere con il piccolo Alexander, con l’estremo difensore che accusa la sua ex di non rispettare i patti previsti legalmente.

Ad intervenire a riguardo ci pensa il legale della ragazza Pellegrini, che difende la donna con una nota ufficiale che recita esattamente quanto segue

NOTA UFFICIALE – Sono solo calunnie alle quali risponderemo nelle sedi opportune. L’affermazione non solo è falsa, ma anche calunniatoria. La signora Capecchi non ha mai ostacolato la frequentazione e visita da parte del padre ed anzi ne ha sempre favorito gli incontri. Di contro, la signora Capecchi ha più volte richiamato ai propri doveri genitoriali il padre. La signora Capecchi, mio tramite, comunica infine di tutelare le proprie ragioni e diritti, nonché quelli del proprio figlio, in tutte le sedi giudiziarie