Provedel a LSC: «Fa male perdere cosi ma abbiamo dimostrato comunque grinta e carattere»

Provedel, il portiere biancoceleste al termine della partita persa con la Juventus rilascia queste sue considerazioni a caldo

Ai microfoni di LSC ha parlato Provedel, il quale al termine di Juve Lazio che ha visto trionfare la formazione bianconera per una sfortunata autorete di Gila, ha rilasciato queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto il portiere biancoceleste

PROVEDEL – Fa male perché abbiamo perso però mi voglio tenere dentro lo spirito, l’abnegazione, la voglia di portare a casa il risultato costi quel che costi. Questo è ciò che ti porta a fare cose importanti, voglio portarlo avanti per le prossime partite. Purtroppo facciamo fatica a tenere palla, è una squadra che viene a pressarti uomo su uomo, in fase di non possesso è difficile prenderli alti perché essendo uno in meno ci sono più spazi da coprire. Siamo stati tosti, un colpo di sfortuna. La mentalità la stiamo creando, fa parte del percorso, per il calcio che c’è oggi e quel che siamo noi, lo spirito è la cosa più importante e lo stiamo facendo abbastanza bene. La gara era un’altra, in alcune fasi giravamo la palla con discreta qualità, per forza di cose eravamo uno in meno e abbiamo cercato di subire il meno possibile. Se non ci fosse stato questo spirito saremmo naufragati, eravamo arrivati quasi col punto in mano