Probabili formazioni Porto Lazio: Felipe Anderson falso nueve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Porto Lazio: le possibili scelte di Conceição e Sarri per il match di questa sera al Do Dragao

Torna l’Europa League in casa Lazio, con un appuntamento da brividi. A partire dalle ore 21.00 al “Do Dragao”, i biancocelesti scenderanno in campo contro il Porto in occasione del playoff d’andata di Europa League valevole per l’accesso agli ottavi di finale. Sergio Conçeicao, allenatore del Porto, ritrova la ‘sua’ Lazio, con cui ha vinto una Supercoppa italiana e uno Scudetto. Sarri sarà senza il suo bomber, Ciro Immobile, out a causa della febbre che lo ha colpito nelle ultime ore.

QUI PORTO – I padroni di casa si schiereranno col 4-4-2. Al centro della difesa ci sarà il veterano Pepe. A centrocampo è presente il talento Vitinha, uno dei giovani più interessanti nella squadra di Conceiçao così come Fabio Vieira, anche lui presente nella linea dei quattro centrocampisti. In attacco, la coppia gol Evanilson-Taremi parte titolare: entrambi hanno segnato 27 gol da inizio stagione.

QUI LAZIO – Maurizio Sarri dovrà fare a meno del suo bomber di razza, Ciro Immobile, colpito da un attacco febbrile nelle ultime ore. Il tridente leggero sarà formato da Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson falso nueve. A centrocampo tutto confermato con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Infine davanti a Strakosha giocherà la linea a quattro composta da Hysaj, Luiz Felipe, Patric e Marusic.

PORTO (4-4-2) – Claudio Ramos; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi. All.: Conceiçao.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.