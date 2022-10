Probabili formazioni Lazio Udinese: cinque cambi rispetto allo Sturm

Probabili formazioni Lazio Udinese: cinque cambi peer Sarri rispetto al match di giovedì contro lo Sturm Graz

Lazio-Udinese è senza alcun dubbio la sfida più attesa di questa domenica di Serie A. Si affrontano infatti due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Dunque si preannuncia un match spettacolare.

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. Dovrebbero essere cinque i cambi rispetto al match di giovedì con lo Sturm Graz. In difesa infatti dovrebbero tornare Romagnoli e Marusic. Casale insidia Patric, ma alla fine molto probabilmente la spunterà lo spagnolo. A centrocampo riecco dal 1′ Milinkovic e Vecino. Possibile panchina dunque per Luis Alberto. In attacco completerà il tridente Felipe Anderson, con Pedro pronto a entrare a partita in corso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

COME ARRIVA L’UDINESE – Sottil in questi giorni ha fatto i conti con il problema Becao. Nel caso in cui il difensore dovesse dare forfait, pronto Ebosse. A centrocampo i friulani puntano sulla spinta di Pereyra e Udogie, mentre in attacco ci sarà la coppia formata da Beto e Deulofeu.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.