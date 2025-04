Probabili formazioni Lazio Roma, le ultime sulle possibili scelte di Baroni per il derby: la situazione aggiornata

Condividi via email

Probabili formazioni Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina contro i giallorossi ecco quali potrebbero essere le scelte di Baroni

Archiviata la pesante sconfitta contro il Bodo Glimt, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che domenica sera arriva la Roma per la stracittadina capitolina. Questi i probabili giocatori protagonisti della stracittadina.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.