Probabili formazioni Juventus Lazio: un dubbio per Sarri

Le probabili formazioni di Juventus Lazio: tante assenze per Sarri, alle prese con un solo dubbio e ballottaggio

Juventus-Lazio sarà il posticipo della 15esima giornata di Serie A, che chiude il 2022. I biancocelesti cercano conferme dopo le vittorie contro Roma e Monza, ma devono fare i conti con tante assenze.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Alex Sandro e in difesa punta su Bonucci, favorito su Gatti. A centrocampo dovrebbero farcela Locatelli e Cuadrado, anche se una decisione sarà presa solo all’ultimo In attacco Miretti potrebbe agire a supporto di Milik. In panchina Chiesa, Di Maria e Paredes, mentre non ce la fa Vlahovic.

COME ARRIVA LA LAZIO – Immobile è costretto ad alzare bandiera bianca dopo la rifinitura. Ciro si aggiunge così a Lazzari, Patric e Zaccagni. In avanti Cancellieri dovrebbe completare il tridente, mentre in difesa spazio a Hysaj. L’unico dubbio per Sarri è a centrocampo, con Vecino favorito su Luis Alberto e Basic.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri.