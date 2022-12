Probabili formazioni Almeria Lazio: Sarri con la squadra tipo, riecco Milinkovic

Probabili formazioni Almeria-Lazio: Sarri pronto a schierare la squadra tipo, in mezzo al campo torna Milinkovic

La Lazio di Maurizio Sarri affronterà oggi in Spagna l’Almeria nell’ultimo test amichevole prima del ritorno della Serie A il prossimo 4 gennaio quando i biancocelesti saranno impegnati sul campo del Lecce.

Il tecnico, per la gara contro gli spagnoli, è intenzionato a schierare la formazioni tipo al netto dell’assenza di Zaccagni, febbricitante e rimasto a Formello con l’acciaccato Hysaj. Come riportato dal Corriere dello Sport, davanti a Provedel ci saranno Romagnoli e Patric (Casale ha risposto alla chiamata di Mancini per lo stage in Nazionale), sugli esterni Marusic e Lazzari.

In mezzo al campo Cataldi è in vantaggio su Marcos Antonio, Vecino su Luis Alberto e Milinkovic-Savic su Basic. Il Sergente è destinato ad aumentare il minutaggio giocando almeno un tempo. Infine, l’attacco sarà composto dal tridente formato da Felipe Anderson-Immobile e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Baptistao, El Bilal, Embarba. All.: Cesc Rubí

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Maurizio Sarri