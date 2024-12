Probabile formazione Lazio: il punto su Romagnoli e Zaccagni

Probabile formazione Lazio, biancocelesti al lavoro per la sfida dell’Olimpico contro l’Inter di lunedì sera: le condizioni di Romagnoli e Zaccagni

La Lazio è al lavoro per la sfida contro l’Inter e Baroni lavora sulla probabile formazione da schierare contro i nerazzurri. Come riportato da Gazzetta.it, oggi non ci sono novità per quanto riguarda le condizioni di Romagnoli e Vecino. Il centrocampista venerdì ha accusato un fastidio al bicipite femorale della coscia destra e oggi si è allenato a parte. Anche Romagnoli si è allenato a parte, ma filtra maggiore ottimismo per la sua presenza in campo.

Ha lavorato differenziato anche Zaccagni con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, ma le sue condizioni non preoccupano e dovrebbe essere della partita.