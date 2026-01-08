Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 8 gennaio - Lazio News 24

News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 8 gennaio
Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 8 gennaio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Baronio: «Lotito mi ha mentito, non ci ho parlato per 6 mesi. Mia madre ha l’Alzheimer, vorrei ricordasse che…»
Roberto Baronio, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato una toccante intervista tra ricordi biancocelesti e la malattia della madre: le...
Moviola Lazio Fiorentina, Sozza nel pallone! Trattenuta negata e poi su Gila…
Moviola Lazio Fiorentina, è una pioggia di polemiche nel post della gara dell’Olimpico: all’arbitro Simone Sozza vengono imputati diversi errori....
