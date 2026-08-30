News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 30 agosto
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 30 agosto: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Bajraktarević ha stregato la Lazio: è testa a testa con l’Eintracht per l’ala classe 2005
Bajraktarević è il nome nuovo per l’attacco della Lazio: si profila un testa a testa con l’Eintracht per l’ala del...
Ultima volta per Romagnoli all’Olimpico? Al Sadd e Atalanta si contendono il centrale
Ultima volta allo stadio Olimpico per Alessio Romagnoli? Al Sadd e Atalanta si contendono il difensore della Lazio Ore di...
Convocati Genoa per la Lazio: i giocatori a disposizione di De Rossi
Convocati Genoa per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore De Rossi Daniele De Rossi, tecnico del...