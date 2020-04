Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 19 aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 19 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

La Serie A è ancora momentaneamente bloccata dal Coronavirus. Le prime pagine dei quotidiani sportivi nell’edizione odierna parlano di temi molto caldi.

Tuttosport dedica maggiore spazio al caso Higuain: il Pipita non vuole tornare in Italia ed è pronto allo strappo con la Juventus, che avrebbe identificato in Milik il sostituto. Di spalla altre mosse di mercato. Il Corriere dello Sport ha messo in risalto l’intervista al CT della Nazionale italiana Roberto Mancini che ha detto di voler tornare a giocare, l’attaccante della Juve ai ferri corti con la società è invece in taglio basso. La Gazzetta dello Sport ritiene dare la prima pagina al fatto che mercoledì, dopo il meeting tra Spadafora e i vertici del calcio italiano, potrebbe arrivare il via libera definitivo.