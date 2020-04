Serie A, mercoledì Spadafora incontrerà i vertici del calcio italiano

Il Ministro dello Sport sarà in videoconferenza con i massimi esponenti del calcio italiano per discutere del futuro di Serie A e non solo

Quella che sta per iniziare, sarà una settimana di fuoco per le sorti della Serie A e di tutto il calcio italiano.

Martedì 21 si terrà l’assemblea straordinaria in Lega, mentre mercoledì 22 Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, terrà una videoconferenza con i rappresentanti di Figc, i presidenti Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, della Associazione Calciatori, della Associazione Arbitri, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Figc, come riporta l’Ansa. L’agenzia di stampa inoltre riporta: «Oggi la Federcalcio ha inviato al ministro Spadafora e al ministro della Salute, Roberto Speranza, il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio, studiato dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l’aiuto di esperti del settore».