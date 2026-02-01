News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 1 febbraio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 1 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Calciomercato Lazio, Diogo Leite resta un obiettivo? Le ultimissime
Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ha da tempo nel mirino il difensore centrale in forza all’Union Berlino. Le ultimissime Il...
Romagnoli Al Sadd, il difensore ha fatto saltare la trattativa! Il retroscena
Romagnoli Al Sadd, il difensore avrebbe fatto saltare la trattativa tra la Lazio e i qatarioti per la sua cessione....
Rugani Lazio, anche la Fiorentina segue il difensore bianconero! Le ultimissime
Rugani Lazio, anche la Fiorentina segue il difensore della Juventus: sarà concorrenza in questi ultimi giorni di mercato? Il mercato...