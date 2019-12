Primavera, Lazio e Inter si sfidano nel match di questa mattina. Intanto sugli spalti presenti Bollini e Franceschini

Lazio Primavera e Inter sono in campo in questo momento al Fersini. Sugli spalti c’è un ritorno gradito. Poco prima del match infatti ad accomodarsi in tribuna c’è l’ex mister dei biancocelesti Alberto Bollini, ora tecnico dell’Under19.

Non solo oltre a Bollini c’è infatti anche il tecnico dell’Under20 Daniele Franceschini.