Primavera, la Fiorentina vola in finale di Coppa Italia contro la Lazio

La Fiorentina ha battuto il Genoa nella semifinale della Coppa Italia Primavera: in finale affronterà la Lazio di Menichini

Ecco la sfidante della Lazio nella finale della Coppa Italia Primavera: i biancocelesti affronteranno la Fiorentina di Alberto Aquilani. La Viola, infatti, ha battuto per 2-0 in semifinale il Genoa, grazie alle reti di Munteanu e Spalluto e si aggiudica l’accesso alla finalissima per il secondo anno consecutivo

Gli Aquilotti di Leonardo Menichini, dopo aver sconfitto per 3-2 il Verona, si preparano dunque a sfidare i toscani per la conquista di questo importantissimo trofeo. La gara si disputerà il 28 aprile: ancora da definire la sede.