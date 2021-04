Primavera, Aquilani: «Contro la Lazio in finale ce la giocheremo»

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato della finale di Coppa Italia contro la Lazio del 28 aprile

La Fiorentina Primavera conquista la finale di Coppa Italia dopo aver battuto per 2-0 il Genoa in semifinale: nello scontro per il trofeo se la vedrà proprio contro la Lazio. Al termine della gara contro i rossoblù, l’allenatore della Viola Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni ufficiali del club della finalissima contro i biancocelesti: ecco le sue dichiarazioni.

«Siamo contenti, era una finale che volevamo a tutti i costi e i ragazzi hanno fatto una partita meravigliosa. Vanno fatti i complimenti a loro perché stanno crescendo sotto tutti i punti di vista, manca ancora un pezzettino per tenere a Firenze la Coppa. La Lazio è una squadra tosta che ha individualità importanti ed è una squadra esperta perciò sarà una gara difficile ma abbiamo il tempo di prepararla. Noi dobbiamo pensare a noi, se facciamo quello che sappiamo fare, con chi giochiamo giochiamo, dipende da noi. Abbiamo vinto contro Milan Juve e Genoa, per arrivare in finale che non sono squadre qualunque, dunque ce la giochiamo e vediamo cosa succede».