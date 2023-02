Primavera 2 Lazio-Reggina, Milani: «Non subire gol è molto importante». Le parole del giocatore biancoceleste post partita

Al termine della sfida contro la Reggina, il giocatore della Primavera 2 della Lazio, Alessandro Milani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Non subire gol è molto importante, non lo facciamo da quattro partite ed è molto importante. Non era facile trovare spazio: palleggiavamo e imbucavamo poi l’abbiamo sbloccata con Di Tommaso. Il mio modello è Lazzari, mi ispiro a lui. Non giocavo titolare da un po’, il mister mi ha dato questa occasione e ho tentato di sfruttarla al meglio. Siamo cambiati nell’aggressività in campo e lo stile di gioco: ora riusciamo a far circolare meglio il pallone. Benevento sarà una gara importante per noi, daremo tutti per conquistare i tre punti »