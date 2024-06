Prima maglia Lazio 2024/25, SVELATO il significato: ecco cosa vuol dire la scritta in giapponese sul colletto. Le ultime

Sul retro della maglia il motto “𝐔𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞, 𝐔𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞”è questo il significato della scritta in giapponese sul colletto della prima maglia della Lazio per la stagione 2024/2025. Una maglia che presto i tifosi capitolini potranno finalmente indossare per supportare la squadra durante gli impegni in campionato e in Europa League.