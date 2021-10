Il CEO di Binance: «Grande esordio del token della Lazio» – FOTO

La collaborazione tra la Lazio e Binance continua a stupire. Dopo l’ottimo esordio sul campo col 3-1 all’Inter (prima volta col nuovo sponsor sulla maglia), c’è da sottolineare anche l’impennata del fan token biancoceleste. La rivelazione del presidente di Binance sul proprio profilo Twitter è chiara:

«Nei primi 15 minuti di commercio, la Lazio ha effettuato degli scambi per oltre 150 milioni di dollari. C’è stato un aumento del prezzo di 22 volte rispetto a Launchpad, con una capitalizzazione di mercato vicina a $1 miliardo. È iniziato un nuovo capitolo, fan token».

