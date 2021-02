Premier League, Pedro Neto decisivo nella vittoria del Wolverhampton

Pedro Neto è risultato anche quest’oggi decisivo per la vittoria del Wolverhampton: suo il gol decisivo per superare il Southampton

Il Wolverhampton super al Southampton per 2-1 e conquista altri tre preziosi punti per il suo campionato. Decisivo, come spesso è accaduto quest’anno, Pedro Neto che ha regalato la vittoria ai Wolves con un suo gol a metà secondo tempo.

Arrivato in sordina dalla Lazio, dove ha giocato poco e niente, il gioiellino portoghese si è integrato molto bene in Premier League e nei meccanismi di Nuno Espirito Santo. Quinto gol per lui in campionato.