Premier League, nessun nuovo positivo al quarto giro di tamponi

Nessun nuovo positivo e la ripartenza che ora è sempre più vicina anche in Inghilterra. Quarto giro di tamponi in Premier League che non hanno evidenziato nessun nuovo infetto.

Questo il comunicato: «La Premier League può confermare che giovedì 28 e venerdì 29 maggio, 1130 giocatori e i vari staff dei nostri club sono stati testati per verificare la mancata contrazione del COVID-19. Nessuno di loro è risultato positivo al tampone».