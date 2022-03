Premier League, gli arbitri si alleneranno con il club?

Una novità per il mondo arbitrale potrebbe arrivare direttamente e specificatamente dalla Premier League: ecco tutti i dettagli

Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’allenatore del Manchester Untied Rangnick avrebbe proposto agli arbitri di allenarsi con le singole squadre, sottolineando come il progetto permetterebbe di far venire meno eventuali preconcetti. I dettagli della proposta non sono ancora noti ma, si potrebbe partire dalle partitelle infrasettimanali durante gli allenamenti delle squadre.